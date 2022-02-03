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Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру

Автор: Валерія Поліщук

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року. Його номінувала віце-спікер нижньої палати Сейму Польщі Малгожата Госевська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на QIRIM.News.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року також числяться:

  • британський дослідник природи Девід Аттенборо,
  • Всесвітня організація охорони здоров'я,
  • лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська,
  • міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава,
  • Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що Джемілєв був номінований на Нобелівську премію миру в 2009, 2011 і 2015 роках.

Раніше повідомлялося, що Тіхановську висунули на здобуття Нобелівської премії миру.

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ПольшаНобелівська преміяМустафа Джемілєв