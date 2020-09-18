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Польша может ввести национальные санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Польша рассматривает возможность введения национальных санкций против Беларуси. Подробностей о том, кто войдет в санкционный список, пока нет.

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Об этом в ходе переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил польский лидер Анджей Дуда, передает Reuters.

Сообщается, что Дуда в ходе телефонного разговора заявил, что рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Беларуси. При этом отмечается, что Литва, Латвия и Эстония уже ввели запрет на поездки белорусского лидера Александра Лукашенко и 29 других официальных лиц. Страны Балтии ввели санкции, не дожидаясь общего решение Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с непризнанием Лукашенко легитимным президентом Беларуси, а также с требованием ввести против причастных к фальсификации выборов и жестоких задержаний протестующих.

До этого Польша предложила ЕС создать стабилизационный фонд для Беларуси на 1 млрд евро. Ожидается, что деньги направят Минску, если он пойдет на проведение повторных выборов президента.

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