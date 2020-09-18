Польща може ввести національні санкції проти Білорусі

Польща розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі. Подробиць про те, хто увійде в санкційний список, поки немає.

Про це в ході переговорів з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив польський лідер Анджей Дуда, передає Reuters.

Повідомляється, що Дуда в ході телефонної розмови заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій щодо Білорусі. При цьому наголошується, що Литва, Латвія і Естонія вже ввели заборону на поїздки білоруського лідера Олександра Лукашенка та інших 29 офіційних осіб. Країни Балтії ввели санкції, не чекаючи загального рішення Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент прийняв резолюцію з невизнанням Лукашенка легітимним президентом Білорусі, а також з вимогою ввести проти причетних до фальсифікації виборів та жорстоких затримань протестувальників.

До цього Польща запропонувала ЄС створити стабілізаційний фонд для Білорусі на 1 млрд євро. Очікується, що гроші спрямують Мінську, якщо він піде на проведення повторних виборів президента.