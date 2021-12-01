Польща ввела заборону на відвідування кордону з Білоруссю через нелегалів

Фото: Польща ввела заборону на відвідування кордону з Білоруссю через кризу з мігрантами (Getty Images)

Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський ввів заборону на відвідування кордону з Білоруссю до 1 березня 2022 року. Зазначається, що забороняється перебування у 183 населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт зібрання законів Польщі.

На прикордонній території дозволяється перебувати тільки місцевим жителям і власникам спеціальних дозволів. Раніше на цих землях діяв надзвичайний стан. Заборона діятиме з 1 грудня цього року до 1 березня 2022 року.