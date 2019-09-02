Пенс подтвердил, что Польша вскоре получит безвиз с США

Визы для граждан Польши, которые хотят посетить США, вскоре будут отменены. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс после беседы с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Rzeczpospolita.

Пенс заверил, что Польша уже "достигла ситуации", в которой возможен отказ от виз. Должна еще состоятся сертификация, и безвизовый режим будет введен.

Также вице-президент США сказал, что американо-польский альянс никогда не был таким сильным, как сегодня, и обе страны, которые на протяжении веков были связаны особыми связями, обязаны ему своим лидерам - Анджею Дуде и Дональду Трампу.

Среди прочего, речь шла о расширении присутствия американских солдат в Польше и о вкладе США в модернизацию польской армии.

Президент Дуда поблагодарил вице-президента США за то, что он принял решение заменить Дональда Трампа, когда тот решил, что серьезная угроза от урагана "Дориан" требует его присутствия в стране.

Пенс также поблагодарил Польшу за "смелое противодействие проекту Северный поток-2".

Напомним, в июле Трамп заявил, что решение о возможной отмене виз для поляков, вероятно, будет принято в течение 90 дней. По его словам, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

Ранее сообщалось, что Украина, США и Польша подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Украина будет получать сжиженный газ через Польшу.