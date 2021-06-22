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Польша возобновляет работу КПП на границе с Украиной: названа дата

Автор: Мария Кучерявец

На границе с Польшей с 23 июня откроются три автомобильных пункта пропуска. В частности, речь идет о КПП "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринов" и "Кросценко - Смильниця".

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска" Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринов" и "Кросценко - Смильниця",- говорится в сообщении.

Известно, что указанные пункты пропуска возобновляют свою работу 23 июня в 01:00.

Отметим, что правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.

Напомним, что 16 июня, в пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе восстановили пропуск автомобилей.

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Польшаграницапункт пропуска