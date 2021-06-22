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Польща відновлює роботу КПП на кордоні з Україною: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

На кордоні з Польщею з 23 червня відкриються три автомобільні пункти пропуску. Зокрема, мова йде про КПП "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця".

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

"Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу 23 червня о 01:00.

Зазначимо, що уряд України прийняв рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.

Нагадаємо, що 16 червня, у пункті пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні відновили пропуск автомобілів.

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