Польша вошла в пятую волну COVID-19, - Минздрав
Польша вошла в пятую волну заболеваемости COVID-19. Распространение штамма "Омикрон" может привести к резкому увеличению ежедневного числа больных, которого ранее не было в таком количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы прогнозируем, что пик инфекций придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 тысяч случаев в день", - заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Стоит отметить, что наибольшее число ежедневных случаев, зарегистрированных с начала пандемии в Польше, составило 35 251 на 1 апреля 2021 года.
Недзельский также уточнил, что он ожидает, что данные, опубликованные во вторник, 18 января, покажут более 20 тысяч ежедневных случаев.
Напомним, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус и дальше будет циркулировать по планете. Однако в будущем будет меньше ограничений, а вакцинация станет регулярной.