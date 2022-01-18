Польща увійшла в п'яту хвилю COVID-19, - МОЗ

Польща увійшла в п'яту хвилю захворюваності COVID-19. Поширення штаму "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденного числа хворих, якого раніше не було в такій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 тисяч випадків на день", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Варто відзначити, що найбільше число щоденних випадків, зареєстрованих з початку пандемії в Польщі, склало 35 251 на 1 квітня 2021 року.

Недзельський також уточнив, що він очікує, що дані, опубліковані у вівторок, 18 січня, покажуть понад 20 тисяч щоденних випадків.