ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща увійшла в п'яту хвилю COVID-19, - МОЗ

Новость на русском →
Польща, Вівторок 18 січня 2022 10:23
Польща увійшла в п'яту хвилю COVID-19, - МОЗ Фото: Польща увійшла в п'яту хвилю COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Польща увійшла в п'яту хвилю захворюваності COVID-19. Поширення штаму "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденного числа хворих, якого раніше не було в такій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 тисяч випадків на день", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Варто відзначити, що найбільше число щоденних випадків, зареєстрованих з початку пандемії в Польщі, склало 35 251 на 1 квітня 2021 року.

Недзельський також уточнив, що він очікує, що дані, опубліковані у вівторок, 18 січня, покажуть понад 20 тисяч щоденних випадків.

Нагадаємо, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірус і далі буде циркулювати по планеті. Однак в майбутньому буде менше обмежень, а вакцинація стане регулярною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік