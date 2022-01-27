UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша под вопросом. Шевченко не удалось расторгнуть контракт с "Дженоа", - СМИ

Автор: РБК-Украина

По информации телеведущего Игоря Цыганика, Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа".

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Игорь Цыганик в своем Twitter дал свежую информацию о возможной работе Шевченко в сборной Польши.

"Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоа не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими!" – написал журналист.

Ранее польские СМИ сообщали, что фаворитом на должность тренера сборной Польши был украинский тренер Андрей Шевченко.

31 января польский футбольный союз объявит имя нового тренера сборной.

Напомним, что Клаудио Раньери стал конкурентом Шевченка за должность главного тренера сборной Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболАндрей Шевченко