Польша может внести Украину в красную зону

Украина с 1 сентября может попасть в список стран, откуда временно запрещены авиарейсы в Польшу. В Министерстве иностранных дел Польши связывают это с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера Польша обновила список стран, откуда полеты временно запрещены, начиная с 26 августа. В него вошли 43 страны и территории, где количество заражений на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает 50.

В список попали некоторые европейские страны: Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Косово, Северная Македония, Молдова, Люксембург. А из больших мировых государств - США, Россия и Китай.

В следующий раз список будет обновляться 1 сентября. Украина относится к странам, которые вероятно попадут в красную зону.

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, почему Польша оказалась в красной зоне.

Также ранее сообщалось, что Генеральное консульство Польши во Львове меняет режим работы, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в регионе.