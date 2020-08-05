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В Минздраве объяснили, почему Польша оказалась в красной зоне

Киев, Среда 05 августа 2020 09:27
В Минздраве объяснили, почему Польша оказалась в красной зоне
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Польше начался активный эпидпроцесс

С августа "красными" для Украины оказались все соседние европейские страны. В Минздраве заявили, что они только перешли на тот принцип зонирования, который действует по всей Европе.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале РБК-Украина "Зоны риска: зачем Кабмин изменил правила карантина в Украине".

По его словам, в Польше начался активный эпидпроцесс.

"У них динамика шла на снижение, в июне мы шли почти нога в ногу. После этого в Польше заболеваемость пошла несколько на спад, а у нас произошел рост. Мы дошли до 1000-1100 ежедневных случаев, тогда как в Польше было 200-300, но сейчас они снова доходят до 650-670, у них наблюдается динамика", - заявил главный санитарный врач.

Также в Украине начали действовать новые показатели, по которым определяют, в какую зону карантина попадет страна.

Первый показатель - это количество новых случаев заболевших на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Он не должен превышать аналогичный показатель в Украине. И прирост числа инфицированных в стране за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями до этого. Этот прирост не должен превышать 30%.

И как раз по второму показателю в Польше - 40,7%, то есть превышение на 10 процентов, отметил Ляшко.

Напомним, с 3 августа в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым страну разделили на четыре зоны.

Отметим, что по состоянию на 5 августа в Украине выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек.

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