Польша и Великобритания подписали меморандум о противодействии дезинформации РФ

Министры иностранных дел Польши и Великобритании Яцек Чапутович и Борис Джонсон в пятницу, 16 марта, в Лондоне подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с российской дезинформацией в странах Восточной Европы, в частности в Украине и Беларуси. Об этом сообщает "Польское радио",

Сообщается, что подписанный документ должен укрепить предварительное сотрудничество в этой сфере, в частности благодаря развитию постановлений декабрьского польско-британского саммита в Варшаве, во время которого было подписан договор об оборонной политике, а также было решено оказать финансовую поддержку речи телеканала "Белсат" в Беларуси.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что реформа системы командования, расширение присутствия войск НАТО на территории Польши и дальнейшая модернизация польской армии связаны с "непредсказуемостью российской политики".