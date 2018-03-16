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Польша и Великобритания подписали меморандум о противодействии дезинформации РФ

НовостиПолитика    16.03.2018 - 22:11
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)

Подписанный документ должен укрепить предварительное сотрудничество в этой сфере

Министры иностранных дел Польши и Великобритании Яцек Чапутович и Борис Джонсон в пятницу, 16 марта, в Лондоне подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с российской дезинформацией в странах Восточной Европы, в частности в Украине и Беларуси. Об этом сообщает "Польское радио",

Сообщается, что подписанный документ должен укрепить предварительное сотрудничество в этой сфере, в частности благодаря развитию постановлений декабрьского польско-британского саммита в Варшаве, во время которого было подписан договор об оборонной политике, а также было решено оказать финансовую поддержку речи телеканала "Белсат" в Беларуси.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что реформа системы командования, расширение присутствия войск НАТО на территории Польши и дальнейшая модернизация польской армии связаны с "непредсказуемостью российской политики". 

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Теги: Великобритания, Польша
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