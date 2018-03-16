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Польща і Британія підписали меморандум про протидію дезінформації РФ

НовиниПолітика    16.03.2018 - 22:11
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com mfarussia)

Підписаний документ повинен зміцнити попереднє співробітництво в цій сфері

Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії Яцек Чапутовіч і Борис Джонсон в п'ятницю, 16 березня, в Лондоні підписали меморандум про співпрацю в боротьбі з російською дезінформацією в країнах Східної Європи, зокрема в Україні та Білорусі. Про це повідомляє "Польське радіо",

Повідомляється, що підписаний документ повинен зміцнити попереднє співробітництво в цій сфері, зокрема завдяки розвитку постанов грудневого польсько-британського саміту у Варшаві, під час якого було підписано договір про оборонну політику, а також було вирішено надати фінансову підтримку мови телеканалу "Белсат" в Білорусі .

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що реформа системи командування, розширення присутності військ НАТО на території Польщі і подальша модернізація польської армії пов'язані з "непередбачуваністю російської політики".

 

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Теги: Великобритания, Польша
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