Польша ведет переговоры с Венгрией и Чехией о переброске военных на границу с Беларусью

Правительство Польши сейчас ведут переговоры с Венгрией и Чехией о переброске военных на границе с Беларусью. Ранее президент Польши Анджей Дуда одобрил размещение на границе британских и эстонских военных.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

В ходе брифинга глава Министерства обороны Польши поблагодарил за солидарность, проявленную союзными войсками перед лицом гибридной атаки на восточной границе Польши, которая также является границей ЕС.

"В настоящее время ведутся переговоры о поддержке солдат польской армии венгерским и чешским военным контингентом. Мы обсуждаем, когда и в какой формуле мы получим эту поддержку. Мы считаем, что лучшим решением является поддержка, связанная с поддержанием временное ограждение и обслуживанием и строительством подъездных дорог", - заявил Блащак.