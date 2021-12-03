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Польша ведет переговоры с Венгрией и Чехией о переброске военных на границу с Беларусью

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Пятница 03 декабря 2021 14:59
Польша ведет переговоры с Венгрией и Чехией о переброске военных на границу с Беларусью Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (flickr.com/premierrp)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши сейчас ведут переговоры с Венгрией и Чехией о переброске военных на границе с Беларусью. Ранее президент Польши Анджей Дуда одобрил размещение на границе британских и эстонских военных.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

В ходе брифинга глава Министерства обороны Польши поблагодарил за солидарность, проявленную союзными войсками перед лицом гибридной атаки на восточной границе Польши, которая также является границей ЕС.

"В настоящее время ведутся переговоры о поддержке солдат польской армии венгерским и чешским военным контингентом. Мы обсуждаем, когда и в какой формуле мы получим эту поддержку. Мы считаем, что лучшим решением является поддержка, связанная с поддержанием временное ограждение и обслуживанием и строительством подъездных дорог", - заявил Блащак.

Напомним, вчера Анджей Дуда разрешил размещение британский и эстонских военных для охраны границы с Беларусью.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

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