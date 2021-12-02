ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дуда одобрил размещение британских и эстонских военных для охраны границы от мигрантов

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 19:04
Дуда одобрил размещение британских и эстонских военных для охраны границы от мигрантов Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда разрешил размещение британский и эстонских военных на территории страны. В частности, чтобы помочь пограничникам в охране восточной границы ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павла Солоха в Twitter.

"Президент Анджей Дуда выступил с решением разрешить британским и эстонским солдатам находиться на польской территории, чтобы поддержать действия польских военных в кризисе на восточной границе ЕС и НАТО. Спасибо Великобритании и Эстонии за вашу солидарность, политическую и военную поддержку", - написал он.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

Кроме того, в ночь на 29 ноября польские службы задержали 33 мигранта. Они незаконно пытались пересечь границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджей Дуда Миграционный кризис
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
На Донбассе в результате обстрелов ранили украинского военного
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать