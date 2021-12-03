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Польща веде переговори з Угорщиною та Чехією про перекидання військових на кордон з Білоруссю

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П'ятниця 03 грудня 2021 14:59
Польща веде переговори з Угорщиною та Чехією про перекидання військових на кордон з Білоруссю Фото: Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (flickr.com/premierrp)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі зараз ведуть переговори з Угорщиною та Чехією про перекидання військових на кордоні з Білоруссю. Раніше президент Польщі Анджей Дуда схвалив розміщення на кордоні британських і естонських військових.

Про це заявив Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

В ході брифінгу глава Міністерства оборони Польщі подякував за солідарність, виявлену союзними військами перед обличчям гібридної атаки на східному кордоні Польщі, яка також є кордоном ЄС.

"В цей час ведуться переговори про підтримку солдатів польської армії угорським і чеським військовим контингентом. Ми обговорюємо, коли і в якій формулі ми отримаємо цю підтримку. Ми вважаємо, що найкращим рішенням є підтримка, пов'язана з підтриманням тимчасової огорожі та обслуговуванням і будівництвом під'їзних доріг", - заявив Блащак.

Нагадаємо, вчора Анджей Дуда дозволив розміщення Британський і естонських військових для охорони кордону з Білоруссю.

Раніше прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що дії біженців як і раніше рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.

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