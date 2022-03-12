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Польша увеличивает численность армии в три раза. Сейм принял закон

Автор: Владимир Костырин

Сейм Польши принял закон "О защите отечества". Документ предполагает увеличение расходов на оборону с 2% ВВП до 3%, и значительное увеличение численности армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Сейм Республики Польша сегодня принял закон об обороне отечества. За принятие законопроекта проголосовали 450 депутатов - никто не был против (и только 5 депутатов воздержались от голосования)", - написал глава правительства в своем Facebook.

Премьер отметил, что на фоне продолжающейся войны России против Украины польские законодатели демонстрируют примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы.

Моравецкий поблагодарил политиков за такие результаты голосования относительно укрепления обороны страны "и предметную дискуссию".

Теперь проект закона после одобрения Сеймом будет рассмотрен Сенатом и подан на подпись президенту Польши Анджею Дуде.

Законопроект "О защите отечества" предусматривает увеличение финансирования армии до 3% ВВП с 2023 года, а также численность армии будет увеличена до 250 тысячи военных (сейчас - 110 тысяч), плюс еще будет отдельно 50 тысяч войск территориальной обороны. Кроме того, будет упрощено сотрудничество армии с волонтерскими организациями, и упрощены закупки вооружения за границей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за огромную поддержку президента Польши Анджея Дуду и польский народ после вторжения России на территорию Украины.

Также мы писали о том, что правительство Словакии одобрило размещение в стране более 2 тысяч военных НАТО.

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