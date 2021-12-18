Польша уточнила правила въезда: что нужно знать

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали об изменениях для граждан, планирующих поездку в Польшу. Дополнена категория лиц, которым для въезда в страну не требуется отрицательный результат тестирования.
лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;
граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).