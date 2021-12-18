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Польща уточнила правила в'їзду: що потрібно знати

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про зміни для громадян, які планують поїздку до Польщі. Доповнено категорію осіб, яким для в'їзду в країну не потрібний негативний результат тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

До них відносяться:

  • діти до 5 років;
  • особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;
  • громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).
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Польша