Польша уточнила правила въезда: что нужно знать
Фото: стали известны изменения для граждан, планирующих поездку в Польшу (facebook.com/DPSUkraine)
В Министерстве внутренних дел Украины рассказали об изменениях для граждан, планирующих поездку в Польшу. Дополнена категория лиц, которым для въезда в страну не требуется отрицательный результат тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.
К ним относятся:
- дети до 5 лет;
- лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;
- граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).