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Польща уточнила правила в'їзду: що потрібно знати

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Варшава, Субота 18 грудня 2021 13:50
Польща уточнила правила в'їзду: що потрібно знати Фото: стали відомі зміни для громадян, які планують поїздку до Польщі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про зміни для громадян, які планують поїздку до Польщі. Доповнено категорію осіб, яким для в'їзду в країну не потрібний негативний результат тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

До них відносяться:

  • діти до 5 років;
  • особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;
  • громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).
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