Польща уточнила правила в'їзду: що потрібно знати
Фото: стали відомі зміни для громадян, які планують поїздку до Польщі (facebook.com/DPSUkraine)
У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли про зміни для громадян, які планують поїздку до Польщі. Доповнено категорію осіб, яким для в'їзду в країну не потрібний негативний результат тестування.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.
До них відносяться:
- діти до 5 років;
- особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;
- громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).