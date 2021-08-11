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Польша усилит охрану на границе с Беларусью

Автор: Мария Кучерявец

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна усилит охрану на границе с Беларусью. Решение было принято в связи с увеличением потока нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию представителя польского правительства.

"Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось", - сказал он.

По его словам, поток нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличился в несколько раз.

Так, за текущий год на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант. За весь прошлый год их было 122.

"В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью", - добавил он.

Мюллер отметил, что нет информации относительно того, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Беларусью по примеру Литвы.

"Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято", - добавил представитель правительства.

Напомним, Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны Европейского Союза увеличить поддержку Литвы на фоне кризиса с мигрантами, прибывающими из Беларуси.

Добавим, в Латвию через границу с Беларусью проникли мигранты с коронавирусом.

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