Польша усилит карантин с декабря

В правительстве Польши планируют усиление карантина в начале декабря. Ожидаемое решение - введение обязательной самоизоляции для путешественников из стран, где есть подтвержденные случаи штамма "Омикрон", но не вакцинированных.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на PAP .

Министр не захотел раскрывать детали ужесточения ограничений, но, как пишет издание, готовят введение обязательной самоизоляции для путешественников из стран, где есть подтвержденные случаи штамма "Омикрон".

Закрытие школ пока не планируется, но возможно возвращение ограничений на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в определенных заведениях.

Как известно, в последние недели ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается. На прошлой неделе страна впервые с апреля зарегистрировала более 28 тысяч больных за сутки.