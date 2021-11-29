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Польща посилить карантин з грудня

Автор: Анастасія Рокитна

В уряді Польщі планують посилення карантину на початку грудня. Очікуване рішення - запровадження обов’язкової самоізоляції для мандрівників з країн, де є підтверджені випадки штаму "Омікрон", але не вакцинованих.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

Міністр не захотів розкривати деталі посилення обмежень, але, як пише видання, готують запровадження обов’язкової самоізоляції для мандрівників з країн, де є підтверджені випадки штаму "Омікрон".

Закриття шкіл поки не планується, але можливе повернення обмежень на кількість відвідувачів, які можуть одночасно перебувати у певних закладах.

Як відомо, останніми тижнями ситуація з коронавірусом у Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу.

Нагадаємо, влада Польщі не планує вводити в країні локдаун.

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Польша