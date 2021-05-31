UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Польша упростит трудоустройство иностранцев в связи с большим спросом

Автор: Александр Белоус

Национальный план реконструкции Польши включает в себя, среди прочего, облегчение трудоустройства иностранцев. Это должно восполнить дефицит на рынке труда.

Об этом сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек, сообщает издание Dziennik.pl.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы, в которых поляки не хотят работать. Мы хотели бы предложить им, чтобы они тоже привезли свои семьи, и чтобы они вместе с нами увеличивали наш ВВП", - подчеркнул замминистра.

По ее словам, план изменений в трудоустройстве иностранцев находятся в стадии разработки. Планируется повысить роль бюро по трудоустройству в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и сократить формальности. Процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью цифровыми. Параллельно ведется работа над новой миграционной политикой страны.

Михалек добавила, что предприниматели заявляют о нехватке рабочих рук не только в таких отраслях, как торговля и строительство, но и в других областях. Она отметила, что работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины и Беларуси.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в сентябре 2019 года 35% жителей украинских городов думали над идеей эмиграции за границу для поиска там работы, 63% респондентов об этом не думали.

Напомним, по данным НБУ, заинтересованность украинцев в работе за рубежом начала падать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Польшаработа