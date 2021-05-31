Польша упростит трудоустройство иностранцев в связи с большим спросом

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы, в которых поляки не хотят работать. Мы хотели бы предложить им, чтобы они тоже привезли свои семьи, и чтобы они вместе с нами увеличивали наш ВВП", - подчеркнул замминистра.

По ее словам, план изменений в трудоустройстве иностранцев находятся в стадии разработки. Планируется повысить роль бюро по трудоустройству в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и сократить формальности. Процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью цифровыми. Параллельно ведется работа над новой миграционной политикой страны.

Михалек добавила, что предприниматели заявляют о нехватке рабочих рук не только в таких отраслях, как торговля и строительство, но и в других областях. Она отметила, что работодатели очень положительно оценивают сотрудников из Украины и Беларуси.