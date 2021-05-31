Польща спростить працевлаштування іноземців через великий попит

"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, почали тут працювати, особливо в тих професіях, де нам не вистачає робочої сили, в яких поляки не хочуть працювати. Ми хотіли б запропонувати їм, щоб вони теж привезли свої сім'ї, і щоб вони разом з нами збільшували наш ВВП", - підкреслив заступник міністра.

За її словами, план змін у працевлаштуванні іноземців перебувають у стадії розробки. Планується підвищити роль бюро з працевлаштування в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і скоротити формальності. Процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю цифровими. Паралельно ведеться робота над новою міграційною політикою країни.

Міхалек додала, що підприємці заявляють про брак робочих рук не тільки в таких галузях, як торгівля і будівництво, а й в інших областях. Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють співробітників з України та Білорусі.