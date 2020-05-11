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Правительство не мешает найму украинцев иностранными работодателями, - Пристайко

Новости » Политика     11.05.2020 - 21:49
Правительство не мешает найму украинцев иностранными работодателями, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Некоторые европейские страны нуждаются в десятках тысяч украинских заробитчан

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко утверждает, что украинское правительство никоим образом не вмешивается в процесс найма украинских граждан иностранными работодателями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Пристайко, процесс трудоустройства украинцев за рубежом зависит от работодателей, правительство со своей стороны не вмешивается в этот процесс, лишь пытается его координировать. Кабмин также не проверяет украинцев, которые собираются уехать работать за границу.

"Правительство Украины не ограничивает. Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию. Мы не проверяем контракты, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем, сколько им платят", - пояснил он.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что страны Европейского союза нуждаются в десятках тысяч украинских сезонных работников, только Финляндия нуждается в 15 тыс. украинцев для сельскохозяйственных работ.

"В Австрию планируется 802 человека точно... Некоторые страны не имеют такой точной цифры... По Германии, то здесь сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая большая этническая группа, которая там находится... Мы говорили не только со странами ЕС", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для найма украинских рабочих иностранные работодатели должны обеспечить их жильем и медицинским страхованием. Зеленский подчеркнул, что украинцы должны иметь официальное трудоустройство.

Теги Новости Украины правительствоВадим Пристайкозаробитчане
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