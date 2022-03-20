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Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину

Фото: Польша упростила процесс приобретения, экспорта и транзита бронежилетов в Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Польша упростила процедуру получения разрешения на приобретение, экспорт и транзит бронежилетов для наших бойцов. Для этого лишь необходимо получить подтверждение от посольства Украины в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

"Отныне для приобретения в Польше и передачи в Украину таких необходимых для наших воинов средств защиты, как бронежилеты и каски, достаточно лишь получить подтверждение от Посольства Украины в Польше",- пишет пресс-служба.

Для получения подтверждения необходимо предоставить соответственно информацию военному атташе по:

  • перечня;
  • типа;
  • количества защитного оборудования;
  • данные покупателя;
  • данные экспортера;
  • данные получателя.

После этого эти данные необходимо предоставить в специальной форме Министерству развития и технологий Польши по электронной почте exportUA@mrit.gov.pl.

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