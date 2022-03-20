Польща спростила процес придбання, експорту й транзиту бронежилетів в Україну

"Відтепер для придбання у Польщі і передачі в Україну таких необхідних для наших воїнів засобів захисту як бронежилети та каски, достатньо лише отримати підтвердження від Посольства України в Польщі",- пише пресслужба.

Для отримання підтвердження необхідно надати відповідно інформацію військовому аташе щодо:

переліку;

типу;

кількості захисного обладнання;

дані покупця;

дані експортера;

дані отримувача.

Після цього ці дані необхідно надати у спеціальній формі Міністерству розвиту й технологій Польщі за електронною поштою exportUA@mrit.gov.pl.