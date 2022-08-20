Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников

"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60", - заявил Навроцкий.

Он обратил внимание на то, что демонтаж советских памятников в последнее время происходит очень быстро. Навроцкий хочет лично завершить процесс декоммунизации в Польше.

"Это очень быстрый темп, но это вопрос, который надо было решить давно", - подчеркнул глава Института национальной памяти.

Также он рассказал, что он занимается восстановлением производств по делам невыясненных смертей 1980-х годов и снятием неприкосновенности с прокуроров и судей коммунистических времен.