RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників

Фото: Польща за три місяці декомунізації прибрала 20 радянських пам’ятників (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Очільник Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький заявив, що їм вдалось провести декомунізацію на третину від запланованих об'ємів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

"Тільки за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам'ятників, але в нашому списку 60", - заявив Навроцький.

Він звернув увагу на те, що демонтаж радянських пам’ятників останнім часом відбувається дуже швидко. Навроцький хоче особисто завершити процес декомунізації в Польщі.

"Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно", - підкреслив голова Інституту національної пам’яті.

Також він розповів, що він займається відновленням проваджень у справах нез’ясованих смертей 1980-х років та зніманням недоторканності з прокурорів і суддів комуністичних часів.

Нагадаємо, що раніше в Україні створили орган по декомунізації та дерусифікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша