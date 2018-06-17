Польща вимагає змінити газову директиву ЄС для ускладнення будівництва Nord Stream 2

Сьогодні роботу над документом блокує Болгарія

Польща вимагає Євросоюз пришвидшити роботу над змінами у газовій директиві ЄС, яка ускладнює будову газопроводу "Північний потік". Про це сказав віце-міністр енергії Польщі Міхал Куртика, передає "Польське радіо".

Зазначається, що Болгарія, яка керувала працями ЄС у першому півріччі, гальмувала темп роботи над документом.

Посли ЄС повинні зайнятися змінами у газовій директиві наприкінці червня. Відповідно до цього документа, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати законодавству ЄС.

Варто зауважити, що у листопаді 2017 року Європейська комісія запропонувала зміни у газовій директиві ЄС. Однак Болгарія, котра керувала працями Євросоюзу, обмежилася зустрічами експертів і не перенесла голосування на рівень послів та міністрів.

Починаючи від 1 липня президентство в ЄС буде виконувати Австрія. Від австрійського президентства Польща очікує об’єктивізму, а не захисту власних інтересів.

"Країна-президент повинна поводитися нейтрально. Ми будемо нагадувати, що керування працями ЄС повинно бути транспарентним і викликати довіру", - наголосив Куртика.

Він уточнив, що на сьогодні серед прихильників будівництва Nord Stream 2 - Австрія, Німеччина, Бельгія, Голландія.

Нагадаємо, Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2" у своїй економічній зоні.