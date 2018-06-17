Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Польща вимагає змінити газову директиву ЄС для ускладнення будівництва Nord Stream 2

НовиниПолітика    17.06.2018 - 18:45
Ілюстративне фото (gazprom.ru)
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Сьогодні роботу над документом блокує Болгарія

Польща вимагає Євросоюз пришвидшити роботу над змінами у газовій директиві ЄС, яка ускладнює будову газопроводу "Північний потік". Про це сказав віце-міністр енергії Польщі Міхал Куртика, передає "Польське радіо".

Зазначається, що Болгарія, яка керувала працями ЄС у першому півріччі, гальмувала темп роботи над документом.

Посли ЄС повинні зайнятися змінами у газовій директиві наприкінці червня. Відповідно до цього документа, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати законодавству ЄС.

Варто зауважити, що у листопаді 2017 року Європейська комісія запропонувала зміни у газовій директиві ЄС. Однак Болгарія, котра керувала працями Євросоюзу, обмежилася зустрічами експертів і не перенесла голосування на рівень послів та міністрів.

Починаючи від 1 липня президентство в ЄС буде виконувати Австрія. Від австрійського президентства Польща очікує об’єктивізму, а не захисту власних інтересів.

"Країна-президент повинна поводитися нейтрально. Ми будемо нагадувати, що керування працями ЄС повинно бути транспарентним і викликати довіру", - наголосив Куртика.

Він уточнив, що на сьогодні серед прихильників будівництва Nord Stream 2 - Австрія, Німеччина, Бельгія, Голландія.

Нагадаємо, Швеція погодилась на будівництво "Північного потоку-2"  у своїй економічній зоні. 

Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2" У Конгресі США обговорять питання будівництва "Північного потоку-2" в кінці червня
Теги публікації: Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся