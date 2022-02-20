UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша созывает спецзаседание ОБСЕ из-за обострения ситуации на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

Польша инициирует проведение спецзаседания Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Будут говорить об обострении ситуации на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Польши в ОБСЕ Адама Халачинського.

"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - пишет Халачинский.

Халачинский отметил, что пригласил на спецзаседание представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон выступили за созыв срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и введение режима тишины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕПольшаУкраина