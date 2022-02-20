Польша созывает спецзаседание ОБСЕ из-за обострения ситуации на Донбассе

Польша инициирует проведение спецзаседания Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Будут говорить об обострении ситуации на Донбассе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Польши в ОБСЕ Адама Халачинського.
"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - пишет Халачинский.
Халачинский отметил, что пригласил на спецзаседание представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон выступили за созыв срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и введение режима тишины.