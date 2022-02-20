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Зеленский и Макрон выступили за срочный созыв ТКГ и режим тишины на Донбассе

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Киев, Воскресенье 20 февраля 2022 15:39
Зеленский и Макрон выступили за срочный созыв ТКГ и режим тишины на Донбассе Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон провели переговоры на фоне обострения на Донбассе. Стороны выступили за созыв срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и введение режима тишины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - отметил Зеленский.

Отметим, ТКГ не может собраться на экстренное заседание в течение нескольких дней, российская сторона срывает встречи, которые созываются по инициативе координатора ОБСЕ.

Напомним, на вчерашней Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявлял, что Киев хочет мира. РБК-Украина также собрало главные заявления мюнхенской речи президента.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Обострение на Донбассе
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