Польша согласилась оказать консульскую помощь белорусской спортсменке в Токио

Организация вела переговоры с дипломатическими представительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской. Сейчас известно, что оказать помощь белорусской спортсменке согласились польские дипломаты.

"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", - сообщило НАУ.

По данным организации, сейчас Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что на ситуацию с Тимановской уже отреагировал Международный олимпийский комитет. Сейчас МОК изучает ситуацию со спортсменкой и ждет объяснений от белорусских чиновников.