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Польша согласилась оказать консульскую помощь белорусской спортсменке в Токио

Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Польши в Токио согласилось оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Национальный олимпийский комитет Беларуси пытается силой вернуть спортсменку в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую оппозиционную организацию "Народное антикризисное управление".

Организация вела переговоры с дипломатическими представительствами Польши и Австрии о помощи Тимановской. Сейчас известно, что оказать помощь белорусской спортсменке согласились польские дипломаты.

"МИД Польши уже дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии", - сообщило НАУ.

По данным организации, сейчас Тимановская находится в аэропорту под защитой полиции. В аэропорту также находятся представители белорусского НОК, которые пытаются вернуть Тимановскую в олимпийскую деревню.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что на ситуацию с Тимановской уже отреагировал Международный олимпийский комитет. Сейчас МОК изучает ситуацию со спортсменкой и ждет объяснений от белорусских чиновников.

Больше о ситуации с Тимановской читайте на РБК-Украина.

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