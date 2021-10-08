UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша не собирается выходить из Евросоюза, - премьер 

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не планирует выходить из Европейского союза. По его мнению, Польша не является "незваным гостем" в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра в Facebook.

"Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз является одним из наиболее важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов", - написал он.

Он также пояснил, что решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле вытекает из содержания Конституции Польши, то есть конституционное право имеет преимущество над другими источниками права.

"У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы не являемся в Европейском Союзе незваным гостем. И поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим от сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим, и такой союз будем и дальше создавать", - добавил Моравецкий.


Напомним, Конституционный суд Польши вынес решение о том, что европейское право не может быть выше национального законодательства.

После чего в Европейском союзе назвали этот вердикт вызовом принципам ЕС и пригрозили последствиями.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаЕвросоюз