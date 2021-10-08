Польша не собирается выходить из Евросоюза, - премьер 

"Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз является одним из наиболее важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов", - написал он.

Он также пояснил, что решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле вытекает из содержания Конституции Польши, то есть конституционное право имеет преимущество над другими источниками права.

"У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы не являемся в Европейском Союзе незваным гостем. И поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим от сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим, и такой союз будем и дальше создавать", - добавил Моравецкий.



