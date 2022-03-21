Польша на саммите ЕС инициирует запрет грузоперевозок в Россию и Беларусь

На саммите Евросоюза, который пройдет 24-25 марта Польша намерена поставить вопрос запрета движения грузовиков в Россию и Беларусь. Поскольку самостоятельно не будет вводить такой запрет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wp.
Как заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер, Варшава готова отрезать различные виды поставок, но это исключительная компетенция ЕС. По его словам, без Брюсселя принимать решение о блокаде движения грузовиков бессмысленно, поскольку фуры тогда пойдут через Литву и Латвию.
"Следовательно, это не решение проблемы … Мы готовы перекрыть разные виды поставок, но это исключительная компетенция ЕС. Те люди, которые сегодня говорят о том, чтобы сделать это своими силами, подвергают нас тому, что эти перевозки пойдут через другую страну. Польша требует этого от ЕС, но, к сожалению, это исключительное решение всего европейского сообщества. Мы его поставим на саммите, как и вопросы портов и многие другие", - добавил Мюллер.
Напомним, ранее сообщалось, что страны Балтии намерены запретить кораблям России заходить в свои порты.
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