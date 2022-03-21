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Польща на саміті ЄС ініціює заборону вантажоперевезень в Росію і Білорусь

Фото: ЄС може заборонити рух вантажівок в Росію і Білорусь (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

На саміті Євросоюзу, який пройде 24-25 березня Польща має намір поставити питання заборони руху вантажівок в Росію і Білорусь. Оскільки самостійно не буде вводити таку заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wp.

Як заявив офіційний представник уряду Пьотр Мюллер, Варшава готова відрізати різні види поставок, але це виняткова компетенція ЄС. За його словами, без Брюсселя приймати рішення про блокаду руху вантажівок безглуздо, оскільки фури тоді підуть через Литву і Латвію.

"Отже, це не вирішення проблеми ... Ми готові перекрити різні види поставок, але це виняткова компетенція ЄС. Ті люди, які сьогодні говорять про те, щоб зробити це своїми силами, піддають нас тому, що ці перевезення підуть через іншу країну. Польща вимагає цього від ЄС, але, на жаль, це виняткове рішення всієї європейської спільноти. Ми його поставимо на саміті, як і питання портів і багато інших", - додав Мюллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Балтії мають намір заборонити кораблям Росії заходити в свої порти.

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