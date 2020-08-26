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Польша разрешила въезд белорусам без виз

Автор: РБК-Украина

Власти Польши пропустили на свою территорию граждан Беларуси без виз и необходимых документов. В Польшу выехали уже несколько десятков белорусов.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание WP.

"Несколько десятков граждан Белоруссии, которые пострадали от режима президента Беларуси Александра Лукашенко, нашли помощь на территории Польши", - сообщил Моравецкий.

При этом он отметил, что попросил министра здравоохранения подготовить больницы, чтобы иметь возможность принимать людей из Беларуси.

Также премьер призвал власти Беларуси освободить заключенных и арестованных членов Координационного совета.

Напомним, что в Беларуси создали комиссию по проверке случаев избиения протестующих.

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