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Польща дозволила в'їзд білорусам без віз

Автор: РБК-Україна

Влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає видання WP.

"Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі", - повідомив Моравецький.

При цьому він зазначив, що попросив міністра охорони здоров'я підготувати лікарні, щоб мати можливість приймати людей з Білорусі.

Також прем'єр закликав владу Білорусі звільнити ув'язнених і заарештованих членів Координаційної ради.

Нагадаємо, що у Білорусі створили комісію з перевірки випадків побиття протестувальників.

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