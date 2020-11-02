Польша просит "Газпром" снизить цены на газ

Фото: PGNiG (pgnig_od)

Польская нефтегазовая компания PGNiG обратилась к российскому "Газпрому" с запросом на пересмотр цены на газ в контракте между сторонами. Согласно контракту, каждая из сторон раз в три года может инициировать пересмотр ценовых условий поставки.

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.

Ямальский контракт между Польшей и Россией был подписан в 1996 году, впоследствии был продлен в 2010 году. Он предусматривает поставку ежегодно в Польшу около 10 млрд кубометров газа. Согласно формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022 года) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Польша оштрафовала российский "Газпром" на 7,6 млрд долларов за строительство газопровода "Северный поток-2". Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши.

Напомним, ранее МИД Польши выразил надежду, что Германия заблокирует завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующие требования выдвигают Евросоюз и США.