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Польша продлила запрет на международные авиарейсы

Новости » Общество     06.06.2020 - 15:55
Польша продлила запрет на международные авиарейсы
Фото: в Польше продлили запрет на международные авиарейсы (flickr)

Запрет был продлен до 16 июня

Правительство Польши приняло решение продлить запрет на осуществление международных авиарейсов. Полеты были запрещены до 16 июня.

Об этом сообщает агентство PAP.

В распоряжении Совета министров говорится, что продление запрета на авиасообщение было принято из-за пандемии.

"В связи с пандемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Польше внутренние авиаперевозки возобновились 1 июня.

Напомним, Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

Кроме того, в Польше разрешили въезд для иностранных студентов.

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Автор: Лера Полищук

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