Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси

Фото: у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіарейси (flickr)

Заборона був продовжений до 16 червня

Уряд Польщі прийняв рішення продовжити заборону на здійснення міжнародних авіарейсів. Польоти були заборонені до 16 червня.

Про це повідомляє агентство PAP.

У розпорядженні Ради міністрів йдеться, що продовження заборони на авіасполучення було прийнято через пандемію.

"У зв'язку з пандемією в Республіці Польща, необхідно продовжити період заборони на міжнародні авіарейси. Відповідно до запланованих зняттям обмежень на перетин кордонів Польщі, заборона триватиме до 16 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в Польщі внутрішні авіаперевезення поновилися 1 червня.

Нагадаємо, Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.

Крім того, у Польщі дозволили в'їзд для іноземних студентів.

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Автор: Лера Полищук