Польша продлила для украинцев бесплатный проезд по железной дороге

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Посольства Украины в Польше в Facebook.

Польские власти продлили до конца марта бесплатный проезд по железной дороге для украинских граждан. Еще с 26 февраля граждане Украины могут бесплатно путешествовать на поездах 2 класса экономкатегорий TLK и IC.

Для бесплатной поездки украинцу достаточно предъявить любой документ, подтверждающий его гражданство. Также перед поездкой стоит получить бесплатный билет в кассе или в проводнике.

Украинское посольство напомнило, что с начала войны из приграничных с Украиной местностей отправлено более 1600 поездов. Ими в разные уголки Польши перевезено более 330 тысяч украинцев. Еще более 200 тысяч уехали в другие страны.