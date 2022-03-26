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Польша продлила для украинцев бесплатный проезд по железной дороге

Новина українською →
Варшава, Суббота 26 марта 2022 19:02
Польша продлила для украинцев бесплатный проезд по железной дороге Фото: Польские государственные железные дороги (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Польское министерство инфраструктуры продлило до конца марта льготные условия перевозки для беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Посольства Украины в Польше в Facebook.

Польские власти продлили до конца марта бесплатный проезд по железной дороге для украинских граждан. Еще с 26 февраля граждане Украины могут бесплатно путешествовать на поездах 2 класса экономкатегорий TLK и IC.

Для бесплатной поездки украинцу достаточно предъявить любой документ, подтверждающий его гражданство. Также перед поездкой стоит получить бесплатный билет в кассе или в проводнике.

Украинское посольство напомнило, что с начала войны из приграничных с Украиной местностей отправлено более 1600 поездов. Ими в разные уголки Польши перевезено более 330 тысяч украинцев. Еще более 200 тысяч уехали в другие страны.

Напомним, что "Укрзализныця" анонсировала эвакуационный поезд в чешский Богумин.

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