Польша призвала запретить въезд в ЕС лицам, причастным к инциденту с Ryanair

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал запретить въезд в Европейский союз причастных с принужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе .

"Мы будем добиваться того, чтобы лица, которые были замешаны в таком угоне, этом шантаже самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, были охвачены санкциями и с запретом приезда на территорию стран - членов ЕС", - заявил он.

Напомним, вчера белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Самолет посадили якобы из-за бомбы на борту, о которой стало известно именно от белорусских диспетчеров. После посадки самолета белорусские силовики задержали оппозиционера Романа Протасевича, находившегося на борту.

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