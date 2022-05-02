Польша призвала ввести полное эмбарго на нефть и газ из России

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что введенные до сих пор санкции против России были очень важным шагом, но недостаточным. Он призвал ЕС ввести полное эмбарго на нефть и газ из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samozardowy.
"Россия ищет способы обойти эти санкции, обойти их, использовать определенные лазейки, которые ей удается найти. И самое главное, Россия до сих пор не отрезана от денег за сырье - за нефть и газ", - заявил Яблоньский.
Он напомнил, что это основные источники дохода, которые "позволяют Путину финансировать войну в Украине".
Он подчеркнул, что позиция Польши в отношении санкций на нефть и газ из России ясна - должно быть полное европейское эмбарго на это сырье.
"Нефть, в отличие от газа, характеризуется тем, что гораздо легче найти альтернативные источники поставок из других регионов мира. Транспортировка газа - технологически гораздо более сложный процесс". - отметил он.
В то же время он отметил, что на нефть приходится более 75% доходов России от продажи углеводородов.
"Это означает, что если мы не перекроем этот источник дохода для Путина, то у него останутся средства для финансирования войны". Мы должны сделать это как можно скорее", - добавил представитель МИД Польши.
Заместитель главы МИДа подчеркнул, что сейчас необходимы смелые политические решения.
"Мы ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы найти этот оптимальный, наиболее эффективный способ, чтобы эффективно провести эту конфискацию", - заявил Яблоньски.
Напомним, по данным Bloomberg, ЕС предложит поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть, а полный отказ планируется на конец 2022 года.
Добавим, ранее сообщалось, что Евросоюз может одобрить план поэтапного эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.
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