Польша призвала создать "План Маршалла №2 для Украины": привлечь самые богатые страны ЕС

"На следующем заседании Европейского совета в Брюсселе я обговорю большой общеевропейский план восстановления Украины", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что сегодня в Украине "царит страх, но он совмещен с отвагой военнослужащих, которые воюют, и надеждой всего народа, всего общества на восстановление суверенного государства после войны".

"Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот настоящий фундамент - это План Маршалла №2 для Украины", - подчеркнул Моравецкий.

По словам премьер-министра, этот план должны составлять прежде всего самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию".

"По этой причине они сегодня также ответственны с европейской стороны за построение этого плана восстановления Украины. Польша также в этом помогает", - резюмировал он.

Напомним, в Украине заработали четыре фонда восстановления экономики после войны, средства с них будут использовать в зависимости от специализации: бизнес, инфраструктуру и т. д.

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