В Украине создали фонды для восстановления страны: как им можно помочь
В Украине заработали четыре фонда восстановления экономики после войны, средства из них будут использовать в зависимости от специализации: на бизнес, инфраструктуру и т.д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономическую правду.
Правительство призывает международных партнеров, инвесторов, общественные организации, представителей бизнеса и граждан оказать Украине финансовую поддержку, которая будет способствовать возрождению стабильности украинской экономики и поможет украинцам в условиях войны с Россией. Вырученные средства будут использованы в зависимости от специализации фонда.
Перевести финансовую помощь можно на официальные счета фондов восстановления (реквизиты по ссылкам в названиях) в гривнах, долларах США и евро. Средства будут собирать по следующим направлениям:
- восстановление уничтоженной инфраструктуры (Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры);
- трансформация экономики (Фонд обновления и трансформации экономики);
- возобновление работы малого и среднего бизнеса (Фонд поддержки малого и среднего бизнеса);
- обслуживание международных финансовых обязательств Украины (Фонд обслуживания и погашения государственного долга).
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