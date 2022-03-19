RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України: залучити найбагатші країни ЄС

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн союзу. Він пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.

"На наступному засіданні Європейської Ради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відбудови України", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що сьогодні в Україні "панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни".

"Ця надія має бути підкріплена реальним фундаментом, цей справжній фундамент - це План Маршалла №2 для України", - підкреслив Моравецький.

За словами прем'єр-міністра, цей план мають складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

"З цієї причини вони сьогодні також відповідальні з європейської сторони за побудову цього плану відбудови України. Польща також у цьому допомагає", - резюмував він.

Нагадаємо, в Україні заробили чотири фонди відновлення економіки після війни, кошти з них будуть використовувати в залежності від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру і т. д.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзПольшаВійна Росії проти України